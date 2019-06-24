دوليه

حقق منتخب مدغشقر اولى مفاجآت النسخة الـ32 لبطولة كأس أمم أفريقيا بتعادل مع المنتخب الغيني 2 -2 اول من امس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في الدقيقة 35 وتعادل أنيست أندريانانتيناينا لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 49 ثم أضاف كارلوس أندريا ماستينور الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 55 إلا أن فرنسوا كامانو سجل هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء .وحصد منتخب مدغشقر أول نقطة له في تاريخه في البطولة الأفريقية لاسيما وانها المشاركة الأولى له في البطولة، فيما حصد المنتخب الغيني نقطة أيضا هو الآخر.ويتصدر هذه المجموعة المنتخب النيجيري برصيد ثلاث نقاط ، حيث تغلب اول من امس على بوروندي 1 0 .

