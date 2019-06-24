دوليه

اتهمت عارضة أزياء مصرية تسمى ميريهان 4 من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش اللفظي بها عبر موقع «إنستغرام» رغم تواجدهم في معسكر المنتخب لخوض كأس الأمم الأفريقية.واتهمت ميريهان الرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي «الونش» بالتحرش بها لفظيا وذلك بإرسال رسائل لها في نفس التوقيت.وقامت العارضة بنشر فيديو يوضح تلك الرسائل لتؤكد الاتهامات التي وجهتها لرباعي الفراعنة.وقالت ميريهان: «نشرت صورا على حسابي بإنستغرام يوم الجمعة وفي اليوم التالي ظهر لي في قائمة المتابعين عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف والونش». وتابعت: «عمرو وردة أرسل لي رسالة خاصة وبعدها بدقائق أرسل لي الونش رمز القلب في رسالة أخرى وواحد من اللاعبين الأربعة أكد لي أنه سيحصل على رقمي الخاص وأنه لا يمكن تجاهله».

وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن اتهام عارضة أزياء مصرية لرباعي الفراعنة بالتحرش بها لفظيا من خلال رسائل بموقع «إنستغرام» حقيقية. وقال لهيطة «ما حدث ليس شائعات ففي عصر السوشيال ميديا وخلال الأيام الحالية أصبحت الأمور صعبة». وأضاف: «حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أغيري بمطالبة الجميع بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة والموضوع ليس بحجم ما يثار». وتابع «كان الحديث مع جميع اللاعبين بصفة عامة ولم يختص أغيري أحدا بعينه». وأتت تصريحات لهيطة لتؤكد قيام الرباعي بواقعة التحرش لكن المثير أن الجهاز الفني لم يعلن عن معاقبة اللاعبين.

في سياق آخر، أجرى أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري أشعة أثبتت تعرضه لشرخ في الحاجز الأنفي خلال مباراة زيمبابوي يوم الجمعة الماضي.ومن المقرر أن يستكمل حجازي البطولة مرتديا القناع الواقي للأنف ما سيمكنه من اللعب بصورة طبيعية الأمر الذي أسعد الجهاز الفني بقيادة خافيير أغيري الذي كان يخشى من خروج اللاعب من القائمة.وأكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري أن إصابة حجازي لن تمنعه من التواجد مع المنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية بعد غد عقب ارتداء الواقي لأنفه.من ناحية أخرى، افاد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق تواجد في ستاد القاهرة لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية.وقال: «الجهاز الفني لمنتخب مصر يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم أفريقيا».

