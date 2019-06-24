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عاد لاعبا القادسية السابقين ناصر بنيان وخلف السلامة ليتوليا منصبيهما في الجهاز الإداري الجديد للأصفر الذي اُعلن عنه أول من أمس عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأسند مجلس إدارة النادي منصب المدير العام للفريق الأول لكرة القدم إلى بنيان المدافع السابق للأصفر والذي شغل المنصب ذاته في مواسم سابقة، فيما سيشغل السلامة منصب مساعد المدير العام، على أن يتولى فيصل الشمري منصب مدير الفريق.

وتمنى مدير الفريق السابق نواف المطيري التوفيق للجهاز الإداري الجديد للأصفر، وكتب المطيري في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر» قائلاً: « كل التوفيق للجهاز الإداري الجديد للفريق الأول أشخاص اكفاء ويملكون خبرة رائعة بمجالهم الاداري بالإضافة لشخصيتهم القيادية مع اطيب تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح على المستوى الشخصي وكذلك كل التوفيق لنادينا الغالي بتحقيق نتائج تلبي طموحات وعشاق جماهيرنا الوفية».

وتنتظر الجهاز الإداري الجديد للأصفر مهمات عدة، أبرزها التعامل مع اللاعبين المعارين وتصعيد اللاعبين الشباب من فريق تحت 20 عاماً إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى اختيار اللاعبين المحترفين بالتنسيق مع لجنة الكرة في النادي والتي يترأسها رئيس النادي الشيخ خالد الفهد وتضم كل من رفاعي الديحاني وعدنان بوحمد.

