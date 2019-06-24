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أعلنت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي الشيخة نعيمة الأحمد أن الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية سوف تنطلق في الكويت في شهر أكتوبر المقبل.

ولفتت الشيخة نعيمة الأحمد في تصريح صحافي اول من امس بمناسبة اجتماع اللجنة إلى احتمال إضافة رياضة الفروسية في الدورة إلى جانب الرياضات الأخرى ليصل عددها إلى 11 رياضة وذلك بهدف تطوير دور المرأة في المجال الرياضي.

من جانبها قالت عضوة اللجنة التنظيمية الشيخة حياة آل خليفة إن الدورة الخاصة برياضة المرأة الخليجية (المجمعة) في جميع نسخها السابقة أثبتت مكانتها ونجاحها، مؤكدة أنها ستستمر في إثبات وجودها وستحظى باهتمام أكبر في السنوات المقبلة.

وأعربت الشيخة حياة عن سعادتها باكتمال العقد الخليجي للرياضة النسائية بمشاركة السعودية متمنية مواصلة مسيرة اللجنة على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من الإنجازات للاعبات الخليجيات. على صعيد متصل أكدت المدير العام للتنوع والشمل والشراكات في الهيئة العامة للرياضة السعودية د. هايدي العسكري مشاركة المرأة السعودية رسميا في منافسات الدورة الرياضة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي. وقالت العسكري: «إننا فخورون بوجودنا وتمثيلنا الرسمي في اجتماعات اللجنة التنظيمية لأول مرة». يذكر أن الكويت احتضنت عام 2008 الدورة الأولى لرياضة المرأة في مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الداعم الأكبر لرياضة المرأة الكويتية.

