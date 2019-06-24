محلية

عينت ادارة نادي النصر حارس «أزرق اليد» السابق عبدالرزاق البلوشي في منصب مدرب حراس المرمى لكرة اليد للموسم المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه ادارة النادي الى دعم الفريق وإعداده من أجل المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وكانت إدارة النصر اسندت مهمة رئيس جهاز اللعبة إلى رئيس النادي خالد الشريدة، فيما سيتولى مدرب الفريق السابق الوطني مناور دهش منصب المدير الفني للعبة، والجزائري لخضر عروش مدربا للفريق الاول الى جانب التجديد لمدرب الأشبال تحت 15 سنة نايف الرندي، فيما أسندت مهمة تدريب فريق الشباب تحت 19 سنة للمصري أيمن الألفي وفريق البراعم تحت 13 سنة لمصطفى اللحول وحمادة معوض لتدريب المدرسة.

وتوجه البلوشي البلوشي بالشكر إلى إدارة «العنابي» على الثقة التي منحوها إياه، متمنياً أن يكون قادراً على تحسين أداء حراس المرمى وجعلهم الأفضل في الدوري المحلي.

واضاف: «التدريب مهمة صعبة خصوصاً لحراس المرمى كون هذا الامر يحتاج جهداً وعملاً كبيراً من قبل المدرب والحارس ايضا الذي تقع عليه اعباء كبيرة كونه نصف الفريق ويحتاج الى تركيز بدني وذهني عال».

