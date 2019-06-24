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شكل نادي التضامن الأجهزة الفنية والإدارية لفرق كرة القدم للموسم المقبل 2019-2020، وافاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أول من أمس ان عضو مجلس الإدارة فهد دابس سيتولى منصب رئيس جهاز الكرة، بينما يقود الفريق الأول المدرب الصربي زيلكو ماركوف، ويساعده الوطني جمال القبندي، على أن يتولى مهنا الغواص منصب مدير الفريق، بالإضافة إلى صفوان حسن مدرباً لحراس المرمى، وجهاد غالي إخصائي العلاج الطبيعي، وباسم محمد مدربا للياقة.

أما قطاع الشباب والناشئين، فسيتولى وليد سالم منصب مدير القطاع، وأحمد رفاع مدرباً لفريق الشباب (تحت 20 عاماً)، ويساعده يوسف الشمري، وبدر إبراهيم إدارياً.

ويقود فريق الناشئين (تحت 17 عاماً) المدرب الوطني عادل مرزوق ويساعده محمد العمير وجاسر الفضلي إدارياً، فيما يتولى تدريب فريق الأشبال (تحت 15 عاماً) المدرب حمزة الصراف ويساعده فيصل الثويني، ومساعد العصيمي إدارياً. كما سيتولى نواف بخيت منصب مدير قطاع البراعم، ومحمد كمال مديراً فنياً وصالح الراضي مدرباً لحراس المرمى، وجابر جازع مدرباً لفريق البراعم (تحت 13 سنة) وعبدالله العنزي إدارياً للفريق، وأحمد خميس مدرباً مساعداً للمدرسة، وضاري الرفاعي مدرباً مساعداً لفريق مواليد 2008-2009، وأحمد عبدالرضا إدراياً للفريق.

