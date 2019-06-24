وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأميركية واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض ريم الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

