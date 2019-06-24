وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة امس التي كان من المقرر أن يناقش فيها (سياسة الحكومة في التوظيف) نظرا لعدم وجود نصاب نيابي وعدم وجود الحكومة.

وكان رئيس مجلس الأمة قال الخميس الماضي انه «بحسب تصريحات الحكومة وما أبلغتني به لا أعتقد بأنها ستحضر الجلسة لأنها لم تكن بناء على تنسيق مسبق معها كما حدث في الجلسات الخاصة السابقة». بدورها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل الخميس الماضي حرص الحكومة على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة واستعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل وذلك ليتسنى لإجراءاتها في هذا الشأن أن تدخل حيز التنفيذ. وقالت في تصريح صحافي إن الحكومة ترحب بمناقشة القضايا العامة بعد التنسيق معها مبينة في الوقت ذاته أن الحكومة في طور دراسة 15 توصية نيابية لمعالجة قضية التوظيف أقرها مجلس الأمة في جلسة 17 أبريل الماضي. وأوضحت أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت وستقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما تم اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها. يذكر ان المادة (97) من الدستور تنص على انه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه» فيما تقضي المادة (116) من الدستور بأنه «يجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها». يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للنظر في عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعماله لإنجاز أكبر عدد ممكن من القوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي.

ويبدأ المجلس تضمن جدول الجلسة 9 قوانين بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة والمداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.

وبعدها ينتقل المجلس في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ومن المقرر أيضا مناقشة تقريري للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أحدهما عن الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون إصدار الشركات والثاني عن مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ثم ينتقل المجلس في جلسته إلى مناقشة تقارير أخرى للجنة التعليم البرلمانية منها الاقتراحان بقانونين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير آخر للجنة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل.

ويشمل التقرير الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

ومن التقارير المدرجة للجنة مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية وأخيرا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ومشروع القانون المقدم من الحكومة. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن الخميس الماضي توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور جلسة خاصة اليوم أدرج على جدول أعمالها العديد من القوانين بناء على قرار مكتب مجلس الأمة.

وبين الغانم في تصريح صحفي أنه سيوجه دعوة أخرى لحضور جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة مجموعة أخرى من القوانين إضافة إلى بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد «في حال عدم استكمالها أو الانتهاء منها».

وأفاد بأن مكتب المجلس سيجتمع بعد انتهاء جلسة الاثنين لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الاثنين أو إضافة قوانين جديدة.

