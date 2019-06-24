وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه امس الاحد وفد جمعية المحامين برئاسة رئيس الجمعية شريان الشريان.

وذكرت شبكة «الدستور» الاخبارية في بيان صحافي ان الوفد ضم نائب رئيس جمعية المحامين مهند الساير وامين السر حمود الردعان وعضو مجلس ادارة الجمعية عدنان ابل.

حضر اللقاء عضو مجلس الامة النائبان الحميدي السبيعي وسعدون العتيبي.

من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية الى رئيس البرلمان في قبرص ديمتريس سيلوريس عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس.

وبعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس النواب في لوكسمبورغ فيرناند أيتغين بمناسبة العيد الوطني لبلده.

