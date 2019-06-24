وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال باقتراح يقضي باستملاك الدولة للقسائم الخاصة في منطقة أسواق المباركية «سوق المباركية، الغربللي، السلاح، المقاصيص، والمجاورة» للمحافظة على المباني التاريخية والتراثية والسياحية والتجارية للمنطقة، كما دعا لاعادة تنظيم بعض الأجزاء، بعد التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية كالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت ووزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال كمال تعتبر منطقة المباركية من المناطق التراثية والتاريخية والتجارية والسياحية في الكويت، وقامت بلدية الكويت خلال العقدين الماضيين بالاهتمام بتجميل وتطوير المنطقة، ولكن لوحظ هدم وبناء بعض العقارات في المنطقة بنمط معماري لا يتناسب مع خصوصيتها.

