وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد أمس الاحد عن انضمام 13 مدرسة جديدة الى برنامج (بريق) للايجابية بهدف تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام.

وقال المقصيد في تصريح لـ «كونا» على هامش ورشة عمل نظمها (بريق) لهذه المدارس انه تم تطبيق البرنامج في 36 مدرسة ثانوية منذ انطلاقته ليستفيد منه نحو عشرة آلاف طالب وطالبة بدءا من الصف العاشر وحتى الـ 12.

وأوضح ان نتائج البرنامج الإيجابية دعت الى التوسع في انضمام مدارس جديدة بعد النجاح الذي حققه منذ انطلاقته لافتا الى ان البرنامج يعتمد على مجموعة من التمارين المبتكرة المبنية على نتائج ابحاث علمية في مجال علم النفس الإيجابي.

من جانبها، قالت مدير البرنامج رقية حسين خلال الورشة انه بناء على تعليمات وزير التربية انضمت 13 مدرسة حكومية من جميع المناطق التعليمية الى البرنامج مشيرة الى ان عدد المدارس التي يطبق فيها (بريق) وصل الى 48 مدرسة.

واكدت أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها نشر التفكير الإيجابي والقضاء على الظواهر السلبية التي تتسلل إلى أبنائنا الطلبة معربة على شكرها لوزير التربية وجميع قيادات الوزارة الداعمة للبرنامج.

واستعرضت حسين آليات تطبيق المرحلة الأولى من (بريق) للمعلمين والمعلمات الذين مثلوا المدارس المنضمة حديثا للبرنامج مشيرة الى محتويات الكتيبات التي تم توزيعها وما تتضمنه من أدبيات علم النفس الإيجابي وطرق تطبيقها في المدارس. مشيرة الى تجارب البرنامج الناجحة حيث يتم تدريب مدربين مختارين من قبل مدارسهم ومن ثم يقوم هؤلاء بتدريب معلمي تلك المدارس الذين يقومون بدورهم بتدريب الطلبة في الصفوف الدراسية.

