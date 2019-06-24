وطن النهار

أكد المبعوث الأميركي مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، المكلف بنشاطات جمهورية إيران الإسلامية براين هوك ان مباحثاته في الكويت تناولت تقييما للمعلومات حول الهجمات الأخيرة التي قامت بها ايران فضلا عن الموقف الاميركي الذي هدف إلى الحد من التوترات في المنطقة كما تناولت التعاون الاميركي- الكويتي في هذا الأمر.

ورفض في مؤتمر صحافي عقده امس الإجابة صراحة عما ادا كانت مباحثاته في الكويت تناولت عملية اعادة انتشار جديدة في الكويت بعدما أعلن الرئيس ترامب عن إرسال قوات أميركية إلى المنطقة، مشيرا إلى ان هناك العديد من الجهات الاميركية تقيم التعديات الايرانية في المنطقة مع وجود تنسيق مع الأطراف المتأنية في المنطقة حول هذا الموضوع. وأشار إلى ما تقوم به الكويت من دور بارز في عملية الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ان سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بما يتحلى به من حكمة وحنكة هو احد دعائم الاستقرار في المنطقة لافتا إلى ان الكويت لاعب أساس في تخفيض حدة التوتر والتصعيد في المنطقة.

وردا على سؤال حول التهديدات الايرانية المستمرة لحرية الملاحة والطيران في المنطقة قال ان الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد طرق الملاحة والتجارة والممرات والطيران في المنطقة، مشيرا إلى ان بلاده درست عدداً من السيناريوهات العسكرية في التعامل مع هذه الأزمة.

وأشار إلى ان انتشار القوات الاميركية في المنطقة يعطي المجال اكثر للحفاظ على امن واستقرار الكويت ويصل إلى تحالف أميركي- كويتي نفخر به وصداقة عميقة.

وأوضح ان إرسال بلاده لـ 1000 جندي إضافي إلى المنطقة هو رسالة لإيران وان تحول القوات الاميركية من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم في حال تعرضت المصالح الاميركية للتهديد.

واكتفى هوك في رده على طبيعة العقوبات التي ستفرض على ايران بقوله بشكل عام سيكون هناك رفع لمستوى العقوبات وان واشنطن لا تعلن عنها قبل موعدها، مشيرا إلى جدوى العقوبات المفروضة حاليا على ايران حيث كانت تهدف إلى منعها من بيع النفط والمعادن والصناعات البتروكيماوية مما سيقلل من رقعة التهديدات الايرانية في المنطقة.

واستعرض هوك الجهود الدبلوماسية الدولية ومنها زيارة رئيس وزراء اليابان إلى ايران التي رفضت كل الجهود الدبلوماسية المبذولة، مشيرا إلى عدم وجود اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع ايران، مستشهدا بما أكده ترامب لعدم إرسال رسالة إلى طهران عن طريق مسقط.

ولفت إلى الطبيعة الثورية للنظام الايراني وقيامه منذ 40 سنة بعمليات تهديد في المنطقة ودولها بما فيها الكويت والأذرع الايرانية في المنطقة مثل حزب الله وإمدادها بالأسلحة وهذا غير مقبول من المجتمع الدولي.

وحول الموقف الخليجي مما يحدث وفقا لجولته اجاب هوك: الكويت احدى محطاتي في المنطقة وفق توجيهات الوزير بومبيو وكل من التقيتهم خلال الجولة اكدوا الدور الايراني المزعزع في المنطقة ولمست دعما كبيرا لسياسة ترامب الخارجية وطريقة تعامله مع الملف الايراني.

وشدد على ان ايران إما ان تتصرف كدولة طبيعية وإما أن تنتظر انهيار اقتصادها، لافتا إلى أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة ونحن في حالة تأهب.

