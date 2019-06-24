وطن النهار

وقعت الكويت أمس الأحد في مقر وزارة الخارجية على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء بعثة للاتحاد في البلاد. ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم في حين وقعها عن جانب الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي غير المقيم لدى الكويت ميكيلي تشرفوني دورسو. حضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.

