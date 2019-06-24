وطن النهار

قالت بلدية الكويت بشأن ما ورد في وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان «18 مليون لصيانة مبنى الأمانة للمجلس البلدي»، مشيرة إلى أن المبلغ المذكور لإنشاء مبنى المجلس الجديد ولا يتعلق بتكليف صيانة مبناه الحالي. وأضافت أن مبني المجلس البلدي الجديد والأمانة العامة يتكون من 11 طابقاً وسردابين إلى جانب مبنى آخر يتكون من 7 أدوار يستغل لمواقف السيارات ويتسع لــ 632 سيارة بمساحة أجمالية 77600م2 والجدير بالذكر بأن نسبة إنجاز المشروع قد فاقت 95%.

من جانب آخر مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر أبو رقبة بأن الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية تكثف الحملات الميدانية لرصد المخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور، مؤكداً أن إدارة النظافة العامة بالمحافظة تعمل على قدم وساق من خلال الحملات اليومية التى تنفذها على جميع المناطق التى تقع تحت نطاق المحافظة.

