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هل يمكن للتكنولوجيا ذاتها المستخدمة في التبضع وتشغيل الموسيقى انقاذ حياتنا؟

هذا على الأقل ما تحاول جامعة واشنطن اثباته في دراسة تلقي الضوء على استخدام التكنولوجيا في تشخيص الحالات الطارئة دون لمس المرضى والاتصال بالنجدة لانقاذ حياتهم. 50 في المئة ممن يصابون بالسكتات القلبية يعانون من ضيق بالتنفس يطلق عليه اسم «Agonal breathing»، لتصدر أنفاسهم صوتا مميزا، وهذا الصوت هو الذي يود الباحثون التركيز عليه. فعند تسجيل السماعات الذكية لهذا التنفس تستنجد بمن يحيط بالمريض لتنفيذ اجراءات الاسعاف الأولي، وان لم تلق ردا، تقوم السماعة بالاتصال بالنجدة.

ومعظم الحالات التي لا يمكن فيها انقاذ المصابين بالسكتات تكون في غرف النوم، ولهذا استعان الباحثون بـ126 مكالمة نجدة من مدينة سياتل سجلت بين 2009 حتى 2017. ولأن طالبي النجدة هم من يجرون هذه المكالمات، فهم يكونون بالقرب من المصاب بالسكتة ويطلب منهم المنقذون تقريب سماعة الهاتف، لتسجل أنفاس المريض خلال المكالمة، كي يتمكن المنقذون من تحديد ضرورة انعاشهم قبل وصول النجدة.

هذه التسجيلات هي التي استخدمت لتجربتها مع سماعة «ايكو» من أمازون وهاتفي «أيفون 5S» و«سامسونغ غالاكسي S4»، مستخدمة تقنية تعلم الآلات لتحديد 7316 مقطعا ناجحا لأنفاس المرضى. كما استعان الباحثون بحوالي 83 ساعة تسجيل لأصوات سجلت من غرف النوم استخدمتها دراسات سابقة حول النوم، لتدخل أصوات جانبية أخرى مثل التكييف أو الحيوانات الأليفة أو السيارات، ضمن مقاطع الصوت المتداخلة مع أنفاس المرضى. هذا من شأنه مساعدة الآلات في استبعاد الأصوات الجانبية التي يمكنها التداخل مع الأنفاس لمنح نسبة تشخيص خطأ. وقد تتوافر هذه التقنية التي يطلق عليها «أليكسا» قريبا، الا أن الباحثين عبروا عن حاجتهم الى الحصول على المزيد من المقاطع الصوتية لأنفاس من أصيبوا بسكتات قلبية لتكبير قاعدة البيانات ولضم شريحة أكبر من الناس في مناطق أميركية عدة.

