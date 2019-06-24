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نشر الكاتب أندريس ماسا في صحيفة «إلبايس» elpais.com مقالا استعرض فيه أغذية تحتوي على أقل قدر ممكن من السعرات الحرارية، وتمثل في الوقت نفسه مصدرا غنيا بالمعادن والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، قد تكون مفيدة لمن يسعون لاتباع حمية غذائية أو إنقاص الوزن.

وفي ما يلي 27 غذاء يحتوي على أقل من 100 سعر حراري لكل 100 غرام: الفراولة والتوت، الكرفس، البصل، الأخطبوط (مصدر للزنك)، الهندباء، فطر الصنوبر الأحمر، البرتقال، السبانخ، نبات البقلة أو الرجلة، الكوسة، اليقطين، الحليب منزوع الدسم، القرنبيط، البطيخ، الشمام، الفجل، الفاصوليا الخضراء حتى وإن كانت مخزنة، سمك القد الطازج، البروكلي، الخيار، الخرشوف الشوكي، الطماطم، الفلفل، السلق، الكرنب الأحمر، الخس، والكرنب الأبيض.

