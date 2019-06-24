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الوفيات


سالم عبدالله عبدالرحمن السليطين، (55 عاماً)، شيع، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 94946089، النساء: العدان، ق4، ش9، م37، ت: 94985775
مريم إبراهيم الناصر الحوطي، أرملة علي عبداللطيف الجسار، (86 عاماً)، شيعت، الرجال: النزهة، ق2، شارع محمد صالح الحميضي، م50 منزل علي الجسار، ت: 99994562، النساء: الخالدية، ق3، شارع الزبداني، م18 مقابل المسجد، ت: 99888744
منى أحمد سليمان الوزان، زوجة قنيفذ جاسر العدواني، (61 عاماً)، شيعت، الرجال: العمرية، ق5، مقابل نادي التضامن، ديوان العداوين، ت: 94996677 - 99712172، النساء: اليرموك، ق3، ش3، م34ب، ت: 96061990 - 67069299
منيرة مطلق بندر أبو شيبه، أرملة شايع صياح أبو شيبه، (91 عاماً)، شيعت، الرجال: الصليبخات، ديوان أبو شيبه، ق1، ش104، م29، ت: 24877777 - 24872244، النساء: الجابرية، ق12، ش1، م338 غرب المدرسة الإنكليزية، ت: 50808010
عبدالرحمن علي عبدالله البديوي، (74 عاماً)، شيع، الرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، م29، ت: 99713733 - 66644770، النساء: العارضية، ق3، ش3، م18، ت: 55340066
فوزية سعد مطلق الساقان، (60 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: القادسية، ق3، شارع عبدالعزيز الدعيج، م14، ت: 50344113، النساء: جنوب السرة، حطين، ق1، ش105، م29، ت: 66193080
إنا لله وإنا إليه راجعون


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