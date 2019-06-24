أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلا: استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد المرافق له لجمهورية العراق يوم الأربعاء الماضي وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علماً بفحوى المحادثات البناءة التي أجراها سموه مع كل من الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، والتي تناولت العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعميقها وتوسيعها، كما تم التشاور حول القضايا التي تهم البلدين في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب المزيد من التلاحم في مختلف الميادين بما فيه خير البلدين والشعبين، كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما مجالات الغاز والتجارة وتذليل المعوقات التي تحول دون معالجة الموضوعات العالقة وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما أشاد الخالد بجهود الحكومة العراقية في مواجهة ما تتعرض له من أعمال إرهابية مؤكداً دعم الكويت لجميع الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار العراق الشقيق والمساعي الهادفة لإعادة إعماره.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الطيبة لهذه الزيارة الأخوية الناجحة والتي جاءت في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، وعبر عن ارتياحه لمدى تطابق وجهات النظر التي سادت المباحثات، معربا عن ثقته في أن تثمر آثارها الخيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات والميادين، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

ثم أحاط وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي المجلس علماً بأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الكويت لمحاربة الاتجار بالبشر وقد تناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لرفع تصنيف الكويت، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل والجهاز القضائي مع الجهود الوطنية والتي أسهمت في حصول الكويت على المكانة المستحقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي تنسجم مع الوجه الحضاري والإنساني الذي تتميز به الكويت وتحرص على تعزيزه.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واستعرض مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها في الجلسات القادمة، معرباً عن أمله في أن يتم إنجاز هذه القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة بما يترتب على إقرارها من مردود إيجابي.

ومن جانب آخر، بحث مجلس الوزراء أبعاد التطورات الجديدة المتلاحقة التي تعيشها المنطقة وما تشهده من توتر وتداعيات خطيرة، وناقش الاستعدادات الأمنية والوقائية وجميع الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة أي طارئ في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب ضرورة تسخير جميع الإمكانات وتضافر جميع الجهود على مختلف المستويات من أجل الحفاظ على كيان وطننا العزيز وصيانة ثوابته وحماية أمنه واستقراره وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه قياديو الأجهزة المعنية والمختصون في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، عرضوا فيه كل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وخطط الدفاع المدني في إطار تلك الاستعدادات وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وقد اعرب المجلس عن ارتياحه إزاء الاستعدادات الطيبة التي تقوم بها الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته السامية وشعبه الكريم من كل مكروه.

ودولة الكويت إذ تدعو جميع الأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والحوار الإيجابي البناء من أجل إزالة أسباب التوتر، وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من المعاناة وأبعاد شبح الحروب المدمرة التي لن تؤدي إلا إلى الخراب والقتل والدمار، ليدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف مظاهر التصعيد والتوتر في المنطقة وتفادي كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.

