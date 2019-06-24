أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر السيف العامر صباح أمس، المبعوث الأميركي مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، المكلف بجوانب نشاطات جمهورية ايران الاسلامية براين هوك، يرافقه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، ورئيس مكتب التعاون العسكري الأميركي العميد راندولف ستودنروص.

كذلك اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر السيف العامر في وقت لاحق من صباح أمس، بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري والوفد المرافق لها، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع رئيس لجنة السياسات العامة والاعلام التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط د. فهد الراشد والفريق الفني المرافق له، ومدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي.

