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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر السيف امس، المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك، وتبادل معه الأحاديث الودية، وناقشا أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. (طالع ص 05)

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التقى المبعوث الأميركي بمناسبة زيارته للبلاد. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث في المنطقة. وأشاد المبعوث الأميركي بما تقوم به الكويت من دور بارز في امن واستقرار المنطقة، مؤكدا ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بما يتحلى به من حكمة وحنكة هو احد دعائم الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى ان الكويت لاعب >أساس في تخفيف حدة التوتر والتصعيد.

واوضح في مؤتمر صحافي عقده امس ان مباحثاته في الكويت تناولت تقييما للمعلومات حول الهجمات الأخيرة التي قامت بها طهران، فضلا عن تأكيد الموقف الأميركي الذي يهدف إلى الحد من التوترات، كما تناولت التعاون الأميركي - الكويتي في هذا الشأن.

ورفض الإجابة عما اذا كانت مباحثاته في الكويت تناولت عملية اعادة انتشار جديدة للقوات الاميركية بعدما أعلن الرئيس ترامب إرسال قوات اضافية إلى المنطقة، مشيرا إلى ان هناك العديد من الجهات الأميركية التي تقيم التعديات الايرانية مع وجود تنسيق مع عدد من الأطراف في المنطقة حول هذا الموضوع.

وردا على سؤال حول التهديدات الايرانية المستمرة لحرية الملاحة والطيران في المنطقة قال ان بلاده لن تسمح بتهديد طرق الملاحة والتجارة والممرات والطيران، مشيرا إلى انها درست عددا من السيناريوهات العسكرية للتعامل مع الأزمة. وشدد على ايران أما ان تتصرف كدولة طبيعية أو تنتظر انهيار اقتصادها لافتا إلى ان الخيار العسكري مطروح على الطاولة وان قوات بلاده في حالة تأهب.

وأشار إلى ان انتشار القوات الأميركية في المنطقة يعطي المجال اكثر للحفاظ على امن واستقرار الكويت، موضحا ان إرسال بلاده 1000 جندي إضافي إلى المنطقة هو رسالة لإيران والى تحول القوات الأميركية من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم اذا تعرضت المصالح الأميركية للتهديد.

واكتفى هوك في رده على طبيعة العقوبات التي ستفرضها واشنطن على ايران قائلا: بشكل عام سيكون هناك رفع لمستوى العقوبات، لكن واشنطن لا تعلن عنها قبل موعدها، مشيرا إلى جدوى العقوبات المفروضة حاليا والتي تهدف إلى منع طهران من بيع النفط والمعادن والصناعات البتروكيماوية ما سيقلل من رقعة التهديدات الايرانية في المنطقة.

واستعرض هوك الجهود الدبلوماسية الدولية ومنها زيارة رئيس وزراء اليابان إلى ايران التي رفضت كل الجهود الدبلوماسية المبذولة، مشيرا إلى عدم وجود اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع ايران مستشهدا بما أكده الرئيس ترامب من عدم إرسال أي رسالة إلى طهران عن طريق مسقط.