الأولى

دعت الكويت جميع الاطراف المعنية بأبعاد التطورات الجديدة المتلاحقة التي تعيشها المنطقة الى تحكيم العقل والحوار الايجابي البناء من أجل ازالة اسباب التوتر.

وأشار مجلس الوزراء في بيانه الاسبوعي امس الى ان الكويت تدعو الى العمل على تجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من المعاناة وابعاد شبح الحروب المدمرة التي لن تؤدي الا الى الخراب والقتل والدمار، مشددة على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بدوره في تكثيف الجهود لوقف مظاهر التصعيد والتوتر في المنطقة وتفادي كل ما من شأنه زعزعة امنها واستقرارها.

وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه امس الاستعدادات الامنية الوقائية وجميع الاجراءات والاحتياطات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة اي طارئ في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب ضرورة تسخير جميع الامكانات وتضافر جميع الجهود على مختلف المستويات من اجل الحفاظ على كيان الوطن وصيانة ثوابته وحماية امنه واستقراره.

وقدم قياديو الاجهزة المعنية خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عرضوا فيه جميع التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها وخطط الدفاع المدني لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.