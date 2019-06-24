الأولى

توصلت اللجنة التشريعية امس الى حل وسط بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد اذ نصت التعديلات على ان يسمح لحاملي الشهادات التي تجمع بين الشريعة والقانون بممارسة المهنة، بالإضافة الى حملة بكالوريوس القانون، مع استبعاد بكالوريوس الشريعة.

وادخلت اللجنة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية تهدف الى توافق السلطتين عليها عند مناقشتها داخل المجلس.

من جانب آخر، رفضت اللجنة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية امس تحركات النائب محمد هايف التي ترمي الى وضعهم تحت الضغط من خلال التهديد باستجواب وزير المالية.

وقال مصدر برلماني ان الضغط هدفه استعجال تقرير إلغاء فوائد نظام الاستبدال والاستعاضة عنه بنظام آخر، موضحا ان مشادات حدثت بين هايف وممثلي التأمينات الذين واجهوا ضغوط هايف بتأكيد انتظارهم حضور وزير المالية د. نايف الحجرف اجتماعا مقبلا للمناقشة واعتماد رأيه في التقرير. وبين المصدر ان أعضاء من اللجنة مارسوا ضغوطا لثني هايف عن الاستعجال في استجواب الوزير الحجرف.

بدوره، كشف هايف عن عقد اللجنة المالية البرلمانية جلسة استثنائية اليوم بحضور وزير المالية، حتى لا يتذرع احد بأنني استعجلت واستبقت الاجتماع بتقديم الاستجواب، وقال: وزير المالية تحدث معنا امام الرئيس ووعد بأنه سيحضر اجتماع اليوم، اما موقفي من الاستجواب فسيتحدد بعد الاجتماع. واضاف موقفي سيتحدد بعد حضور الوزير الذي تعذر بأنه لم يستطع الحضور امس بسبب تغيير الموعد من الساعة 10 الى 12 وبسبب وجوده في اجتماع مجلس الوزراء.

من جانبها، قالت عضو اللجنة صفاء الهاشم إن لدى الحكومة 3 خيارات لتغيير نظام الاستبدال، موضحة أن فكرة اسناد الاستبدال للبنوك فكرة جنونية ستجعل صناديق التقاعد تتآكل، وكذلك جيب المواطن يتآكل لو تم تطبيقها، وهو ما تم الغاؤه وتعهد الوزير بعدم العودة اليه.

وذكرت ان اخذ التأمينات فوائد فاحشة عن الاستبدال امر مرفوض، ومثل ما يقال وما صلّى المُصلي، إلا طالب غفران، مستدركة بالقول: لتحقق مؤسسة التأمينات ارباحا في الاستثمارات الخارجية لصالح المتقاعد، لكن لا تأتي لتحقيق ارباح من ظهر الاستبدال، لذلك حددنا سقف الفائدة بما لا يتجاوز 3%.

ولفتت الى منح ممثلي مؤسسة التأمينات مهلة 3 اسابيع لتزويد اللجنة المالية بـ 3 سيناريوهات بديلة لا تتجاوز نسبة الاستبدال في اي منها 3 الى 4%.

ورفضت الهاشم مطالبات النواب باستعجال التقرير، قائلة: يأتون داخل اللجنة ويقولون ان الشارع قاعد يضغط علينا!، هذا هو شغل السلق والطبخ وتقديم اقتراحات بقوانين اي كلام عشان يكسبون الشارع، ونحن لا ننظر للامر من هذا الجانب بل ننظر للمصلحة العامة.

واشارت الى ان احد الاقتراحات ينص على الغاء نظام الاستبدال ويضع نظاما يعطي 20 ضعف الراتب لمرة واحدة في العمر، مشيرة الى ان النظام الحالي يعطي المتقاعدين حق الاستفادة من نظام الاستبدال اكثر من مرة في العمر.

وقالت ان مؤسسة التأمينات حضرت أمس ببدائل لم يكشفوا عنها، مشيرة الى انه قد حان الاوان ليرتاح المواطن بنظامه التأميني، مذكرة باقتراح النائب علي الدقباسي القاضي بأن يكون قسط القرض الحسن 10% بدلا من ربع الراتب.

من ناحية اخرى، قاطعت الحكومة وعدد واسع من النواب جلسة الامس الخاصة بمناقشة سياسة التوظيف و القبول في وظائف الفتوى والتشريع، الامر الذي اسفر عن رفع الجلسة.

وعلق النائب محمد المطير على ذلك بقوله: عدم حضور الحكومة جلسة التوظيف والظلم الحاصل لكثير من المواطنين وتهربها من جلسات العفو والمصالحة الوطنية يدل دلاله واضحة على انها منتهية الصلاحية ولا يهمها استقرار البلد وانصاف الشعب، وعلى المترددين من الأعضاء ان يحسموا امرهم بعدم التعاون معها.