الأولى

واشنطن- طهران- الوكالات: عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران التخلي عن برنامجها النووي مقابل صداقته لكنه لوح بفرض عقوبات جديدة على طهران اليوم وهو ما اعتبره الرئيس الإيراني حسن روحاني بلطجة وشرعنة لما تصفه الجمهورية الاسلامية بـالارهاب الاقتصادي. وفي حين فشل وزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني أندرو موريسون في اقناع الساسة الإيرانيين بالعدول عن خطتهم لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي فقد شددت الامارات العربية المتحدة على أن التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة.... (طالع ص 22).

وغداة إلغائه ضربات انتقامية ضد إيران ردا على اسقاط طائرة أميركية مسيرة قال ترامب في تصريحات في حديقة البيت الأبيض لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا وسأكون أفضل اصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك. وقال الرئيس الأميركي ايضا لنعد لإيران عظَمتها مستخدما في ذلك نسخة معدّلة من شعاره الانتخابي الشهير لنعد لأميركا عظَمتها لكن الرئيس الأميركي لوح بفرض عقوبات جديدة على ايران اليوم من دون إعطاء أي تفاصيل.

وامس أكد الرئيس الأميركي أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من مهاجمتها. وقال ترامب في حديثه لشبكة ان. بي. سي الإخبارية الأميركية لم أرسل مثل هذه الرسالة.. أنا لا أبحث عن الحرب.مضيفا أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق.

في المقابل اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن بأنها شرعنت الإرهاب الاقتصادي. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الأميركية في المنطقة.

واعتبر الرئيس الإيراني خلال استقباله رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا كويفاس بارون أن ما وصفها بـالبلطجة الأميركية هي مصدر الكثير من مشاكل العالم.

في غضون ذلك دعت الإمارات إلى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج. وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش في تغريدة أنّ التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة مضيفا أنّه يجب التعاون لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات. وتابع قرقاش الأصوات الاقليمية مهمة للوصول إلى حلول مستدامة.

الى ذلك أعرب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية التابع للخارجية الإيرانية كمال خرازي امس عن خيبته بعد لقائه وزير الدولة البريطاني المكلف بملف الشرق الأوسط أندرو موريسون في طهران، واصفا المحادثات التي أجراها معه على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة بأنها تكرار لما طرح سابقا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. وأكد المسؤول الايراني ان بلاده ستتخذ اجراءات جديدة بعد مهلة الـ 60 يوما التي منحتها للدول الاوروبية بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.