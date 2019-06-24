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عواصم - الوكالات: نددت فلسطين امس بما اطلقت عليه وعد ترامب المشؤوم في اشارة الى خطة السلام التي تعدها ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمعروفة باسم صفقة القرن وبينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية ان الخطة الاقتصادية الأميركية التي ستطلق في ورشة تعقد خلال ايام امتداد لموقف واشنطن السياسي المنحاز بالكامل لاسرائيل فقد اعلنت كل من مصر والأردن المشاركة في الورشة التي ستعقد في المنامة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي نشرته امس ان المشروع الأميركي يحاول تبييض الاحتلال والاستيطان الاسرائيليين ويأتي في اعادة انتاج مقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم واطلقت الخرايجة على المشروع تسمية وعد ترامب المشؤوم ووعد بلفور 2 مشيرة الى انه ينكر وجود الشعب الفلسطيني والأمة الدولية ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـمجموعة سكانية وجدت بالمصادفة في هذا المكان الذي منحته ادارة ترامب للاسرائيليين بامتياز.

وأعلنت الولايات المتحدة ان خطتها للسلام في الشرق الاوسط والتي سيُعرض الشق الاقتصادي منها في البحرين تهدف الى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل للفلسطينيين ومضاعفة اجمالي ناتجهم المحلي وذلك خلال عشرة اعوام.

في غضون ذلك صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في ورشة المنامة لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من اطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال اطار سياسي.

وفي عمان قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية سفيان القضاة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان الأردن قرر ان يشارك في ورشة العمل الاقتصادية في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي على مستوى امين عام وزارة المالية للاستماع لما سيطرح والتعامل معه مشددا على تمسك الاردن بحل الدولتين ومركزية القضية الفلسطينية.