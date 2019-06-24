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أشاد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات امس بموقف الكويت القوي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كان ولا يزال احد ابرز الداعمين للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تصريح ادلى به عريقات لـ (كونا) عقب اجتماعه مع عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان والسفراء العرب بمقر سفارة الكويت في البريطانية العاصمة لندن. وقال ان الكويت حكومة وشعبا لها مواقف مشرفة تجاه القضية والشعب الفلسطيني فهي لم تتأخر يوما عن الوفاء بالتزاماتها بل تعدت ذلك الى المبادرات الإنسانية التي لا تتوقف من قائد العمل الإنساني سمو امير البلاد. واضاف انه لا خوف أبدا على الحق الفلسطيني في ظل وقوف الأشقاء العرب مع اخوانهم الفلسطينيين، مشيرا الى ان قادة العالم العربي لم يقصروا تجاه اي دعم يحتاجه الشعب الفلسطيني.