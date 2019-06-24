الأولى

أنهى وزير الصحة د. باسل الصباح ندب الملاحق الصحية في مكتب المانيا، وهم الملحق الصحي د. مبارك القبندي و مساعد الملحق المالي احمد العجمي ومساعد الملحق الاداري عادل الاثري اعتبارا من 12 يوليو المقبل ونقلهم للعمل بالوزارة.

من جانب آخر، اعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن قيام لجنة من إدارة تفتيش الأدوية بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالقبض على وافد يقوم بشراء كميات كبيرة من الأدوية من الشركات، ثم يحتكرها ليقوم ببيعها للعيادات والمراكز الطبية، وقال انه تم تحويله الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ومعرفة الأطراف المتعاونة معه. وذكر مدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلي عادل السالم أن هذا الوافد يقوم بتخزين الادوية بسكنه الخاص ما يعد مخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية. واضاف: تم رصد أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، مشيرا الى أن عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأفاد السالم بقيام إدارة تفتيش الأدوية بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات الطبية لضبط المخالفة منها لقانون مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.