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أنقرة - الوكالات: أفادت سي. إن. إن ترك بأن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو متقدم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

وأقر مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بهزيمته، وهنأ منافسه مرشح المعارضة إمام أوغلو وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

وكانت انتهت في جولة الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول وسط إقبال كبير من ناخبي المدينة على التصويت للمرشحين الرئيسيين بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض. وبحسب الهيئة العليا للانتخابات فقد تجاوز عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات أمس 10 ملايين ونصف المليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في 31 ألف مركز انتخابي، ضمن 39 قضاء في ولاية اسطنبول.

