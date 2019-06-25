مال وأعمال

قدرت مؤسسة البترول إيرادات السنة المالية الحالية 2019/2020 بمبلغ 21.4 مليار دينار، مقابل 19.6 مليار دينار لبند المصروفات.

وأشارت في مشروع الميزانية والذي حصلت النهار على نسخة منه أنه يسمح للمؤسسة بالتجاوز في كلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات التكاليف المتغيرة بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات

وأضافت المؤسسة أن الأرباح الصافية للسنة المالية تقدر بـ1.45 مليار دينار، وفي التفاصيل.

أشارت إلى أن إيرادات النفط الخام المعتمدة تصل إلى 11.6 مليار دينار، مقابل 12.5 ملياراً إيرادات مقدرة، بينما بلغت مبيعات المنتجات البترولية المعتمدة 5.3 مليارات دينار، مقابل 6.3 مليارات للإيرادات المقدرة، بينما بلغت إيرادات الغاز والغازات المسالة المعتمدة 1.4 مليار دينار، مقابل مقابل 1.6 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات المعتمدة 16.5 مليار دينار، مقابل 18.4 ملياراً مصروفات مقدرة بزيادة 1.8 مليار دينار.

وتضطلع مؤسسة البترول المملوكة بالكامل للدولة بمهام إدارة منتجات الهيدروكربون داخل الكويت وخارجها، ورسم التوجهات الاستراتيجية لأنشطة تسويق وبيع ونقل المنتجات البترولية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية الرئيسة. وتساهم المؤسسة من خلال شركاتها التابعة العملاقة وباعتبارها جزءاً حيوياً من السلسلة العالمية لصناعة تزويد الطاقة، في سد حاجات العالم الملحة من منتجات النفط والغاز.

وفي هذا السياق، تشمل مهام المؤسسة أنشطة استكشاف، وإنتاج، وتكرير، ونقل، وتسويق المصادر الطبيعية الثمينة داخل الكويت وخارجها.

