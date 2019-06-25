مال وأعمال

حقق بنك الكويت المركزي أرباحاً صافية قدرها 212.12 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 ، فيما ارتفع إجمالي موجوداته إلى 11.38 مليار دينار بنهاية مايو الماضي مقابل 11.27 ملياراً بنهاية شهر أبريل من نفس العام.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي ، ارتفع النقد المتداول بنهاية مايو ليصل إلى 2.06 مليار دينار مقابل 1.89 مليار بنهاية أبريل الماضي.

وقد استقرت حسابات وودائع البنوك المحلية عند 4.15 مليارات دينار مقابل 4.2 مليارات دينار بنهاية أبريل 2019 ، فيما استقرت سندات بنك الكويت المركزي عند مستوى 1.85 مليار دينار بنهاية مايو دون تغيير عن مستواها في أبريل.

وأشارت بيانات بنك الكويت المركزي إلى تراجع حسابات الحكومة من مستوى 1.75 مليار بنهاية أبريل إلى مستوى 1.64 مليار بنهاية مايو 2019.

وقد استقر صندوق الاحتياطي العام عند مستوى 548.23 مليون دينار دون تغيير بين شهري أبريل ومايو 2019.

