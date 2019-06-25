مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 10?6 نقاط ليبلغ مستوى 5809?9 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0?18 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 145?3 مليون سهم تمت من خلال 5511 صفقة نقدية بقيمة 47?6 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15 نقطة ليصل إلى مستوى 471?6 نقطة بنسبة 0?32 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34 مليون سهم تمت عبر 1650 صفقة نقدية بقيمة 2?6 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الأول 22?9 نقطة ليصل إلى مستوى 6366?4 نقطة بنسبة ارتفاع 0?36 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 111?2 مليون سهم تمت عبر 3861 صفقة بقيمة 44?9 مليون دينار .

وكانت شركات (منازل) و(كامكو) و(مواشي) و(العقارية) و(إيفا فنادق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(صناعات) و(زين) و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (عربي ق) و(آبار) و(منشآت) و(فيوتشر كيد) و(الديرة) الأكثر انخفاضا.

