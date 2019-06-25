مال وأعمال

قدرت هيئة أسواق المال بند الرواتب في ميزانيتها 2019/2020 بواقع 28.8 مليون دينار بزيادة قدرها 595 ألفاً عن السنة المالية 2018/2019.

ووفق الميزانية المحالة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، فإن إجمالي المصروفات التشغيلية قد بلغ 8 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات 36.8 مليون دينار.

ووفق أرقام الميزانية، فقد بلغت الايرادات المقدرة 3.1 ملايين دينار مقابل 2.75 مليون في ميزانية 2018/2019. وأشارت ميزانية هيئة أسواق المال إلى أن العجز المقدر بين المصروفات والايرادات بحدود 33.7 مليون دينار وهو الفرق بين إجمالي الايرادات والمصروفات.

وقد أشارت الميزانية إلى خلو بند ايرادات الرسوم وعمولات التداول بسبب الغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 3 أكتوبر 2016 وفق القرار رقم 90 لسنة 2016 ، ومنح ترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية وفقاً للمادة رقم 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تنص على: تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وبناء على اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما والقرار رقم 91 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2016.

