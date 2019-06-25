مال وأعمال

ارتفعت عملة «البيتكوين» الإلكترونية إلى أعلى مستوى، حيث وصلت إلى 11 ألف دولار للمرة الأولى في 15 شهراً خلال تعاملات أمس.

وارتفعت «البيتكوين» بنحو 1.4 بالمائة عند 10853.6 دولار، وذلك بعد أن وصلت إلى 11234.6 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ 5 مارس 2018 التي ترتفع فيها عملة «البيتكوين» أعلى مستوى 11 ألف دولار.

ومنذ مطلع العام الحالي وتُسجل عملة «البيتكوين» الإلكترونية مكاسب بنحو 170 في المئة، حيث تسعى لاستعادة مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في نهاية 2017 حينما وصلت عند 19 ألف دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر عملة إلكترونية خلال تلك الفترة عند 192.9 مليار دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 200 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات.

وعلى الجانب الآخر تراجع أداء العملات الإلكترونية الأخرى، فانخفضت «الإيثريوم» خلال تلك الفترة بنسبة 1 في المئة إلى 307.7 دولاراً، فيما هبطت «الربل» بنحو 3.2 بالمائة مُسجلة 0.460795 دولار.

وهبطت عملة «الليتكوين» بنسبة 3.2 بالمائة إلى 136.24 دولاراً، بينما تراجعت «بيتكوين كاش» بنحو 2.5 بالمائة عند 473.8 دولاراً.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فارتفعت خلال تلك الفترة عند 326 مليار دولار.

