مال وأعمال

قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن تعديلات قانون المناقصات العامة التي أقرها مجلس الأمة امس الاثنين تقضي باسناد 10 بالمئة من قيمة العقود الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الصندووق في بيان صحافي أن هذه التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسابق نحو المشروعات الكبرى للاستفادة من الإنفاق الحكومي والذي يعد أحد مرتكزات الصرف الرئيسة بالاقتصاد المحلي بعد أن كانوا لا يملكون ميزة المنافسة عليها.

وأكد الصندوق الوطني أنه سيتم وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار (نحو 247?5 الف دولار) بشكل رئيس من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن كلفة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من مثيلتها بالشركات الكبرى ما كان يضعف جهود أصحابها في التنافس على المناقصات مع الشركات الكبرى.

وذكر أن التعديلات أعطت الأولوية للعطاءات المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من باقي العطاءات بما لا يتجاوز نسبة 20 بالمئة موضحا أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات لمصلحة مبادري المشروعات المعتمدة لدى الصندوق بحسب التعريف الموحد.

ووافق مجلس الأمة امس الاثنين في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.

