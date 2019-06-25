مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية انه تم ترسية العقد رقم: JO/SC379/PO14 على احدى الشركات التابعة للامتياز والمملوكة بنسبة 50?69% والخاص بالخدمة الميدانية وصيانة مضخات النفط والتابع للعمليات المشتركة بالوفرة - الشركة الكويتية لنفط الخليج، بقيمة 9?590?000?800 د. ك (تسعة ملايين وخمسمائة وتسعون الف دينار و800 فلس) لمدة 4 سنوات. ومن المتوقع ان تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها 2?0% - 4?0% من قيمة العقد مع العلم ان نسبة هامش الربح المذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعوداً وهبوطاً على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع علما بان حصة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية البالغة 50?69% تحتسب من صافي الربح وفقاً لنسبة الانجاز المقدر.

