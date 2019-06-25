مال وأعمال

وافق مجلس الإدارة في شركة «وربة كابيتال» أمس على مقترح الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به.

وقد قام المجلس بمناقشة واعتماد مقترح الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به لعملية الاكتتاب في اسهم زيادة رأس مال الشركة التي تمت خلال الفترة من 15 مايو الى 22 مايو 2019، كما تم تعديل المادة «5» من النظام الأساسي والمادة «6» عقد التأسيس ليكون النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي «15?000?000 د. ك» موزعة على مائة وخمسين مليون سهم «150?000?000» قيمة كل سهم مئة فلس «100» فلس وجميعها أسهم نقدية.

وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي «15?000?000 د.ك» موزعة على مائة وخمسين مليون سهم «150?000?000» سهم قيمة كل سهم مائة فلس «100» فلس وجميعها أسهم نقدية، والنص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي «15?000?000د. ك» موزعة على مائة وخمسين مليون سهم «150?000?000» قيمة كل سهم مائة فلس «100» فلس وجميعها أسهم نقدية.

