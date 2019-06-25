مال وأعمال

اعلنت شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن توقيع اتفاقية تمويل مجمع غير مضمون بإدارة البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي وبنك HSBC الشرق الأوسط بمبلغ 470 مليون دولار ولمدة 5 سنوات، تم سحب مبلغ 270 مليون دولار أمس والمُتبقي من المبلغ سيتم سحبه في شهر ديسمبر من العام الحالي. ويبلغ عدد المصارف المشاركة في التمويل المجمع 8 مصارف إلى الآن ومن المحتمل ان يزداد عددها في ديسمبر من هذا العام، وفي حال ارتفع عدد المصارف من المحتمل ان تفعل شركة الافكو خيار زيادة المبلغ الاجمالي للتمويل المجمع بما لا يزيد عن 650 مليون دولار. وسيكون الاثر المالي لذلك خلال السنة المالية الحالية: زيادة الأصول عن طريق زيادة النقد والنقد المعادل بمبلغ 270 مليون دولار (بما يعادل 81 مليون دينار» وزيادة المطلوبات بنفس المبلغ عن طريق زيادة بند مستحق لمؤسسات مالية.

