مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الصكوك الإسلامي المغلق في دولة الكويت؛

ونص قرار الهيئة على منح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الصكوك الإسلامي المغلق، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت، ومقداره 50 دولاراً بقيمة اسمية قدرها 10دولارات للوحدة الواحدة، ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق للمشترك الواحد هو 50 الف وحدة ويسمح بالاكتتاب بمضاعفات 10آلاف وحدة). ويطرح للاكتتاب 5 ملايين وحدة أي بواقع 50 مليون دولار ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250 ألف دينار أو ما يعادلها بالدولار، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: بنك بوبيان ، وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار ومدة الصندوق خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل نهاية مدة الصندوق المذكورة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد وذلك بعد موافقة الهيئة ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

