مال وأعمال

يجري بنك الخليج غداً الأربعاء الموافق 26 يونيو سحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام، في إذاعة نبض الكويت FM88.8 (برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري)، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد الفائز بجائزة تصل قيمتها إلى 250,000 دينار.

كما أن 30 يونيو هو آخر يوم لفتح حساب الدانة وللإيداع فيه، للدخول في السحب ربع السنوي الثالث لهذا العام، الذي سيقام يوم 25 سبتمبر على جائزة قيمتها 500,000 دينار ، أما السحب الرابع والأخير فسيقام بتاريخ 16 يناير 2020، ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب، شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 د.ك. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى السحوبات الأسبوعية في غضون يومين. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية المقبلة في عام 2019، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. علاوة على ذلك، يكافأ العملاء الأوفياء بفرص الولاء. فرص الولاء عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على ولائه تطبق الشروط والأحكام.

يرجى العلم بأنه يتم إجراء جميع سحوبات الدانة والموافقة عليها بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وأيضاً قام بنك الخليج بإبرام شراكة مع مكتب إرنست أند يونغ بشأن نظام «سحوبات جوائز الدانة» لمساعدة البنك في تقييم عملياته والضوابط الفنية مع الأخذ بالاعتبار المؤشرات ذات الصلة وتقديم التوصيات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة في الصناعة المصرفية. وأجريت دراسة وفقاً لأفضل الممارسات في القطاع المصرفي ومتطلبات المراقبة الخاصة ببرامج السحوبات المماثلة، بحيث تم إجراء مراجعة على نظام إدارة السحوبات وتصنيف العملاء وفقاً لمعايير العمل المحددة والتعاملات اللازمة من خلال النظم الآلية وذلك لتقديم المشورة إلى بنك الخليج حول مجالات التحسين المحتملة.

