مال وأعمال

ينظم بنك بوبيان وعلى مدار 5 أيام بدءاً من الخميس المقبل 27 يونيو الحالي (تحدي مكعب بوبيان) في 360 «مولاً» والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعتمد على حل المكعب Rubiks Cube وهي اللعبة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تعتمد على القدرات الذهنية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبه البسام «يأتي تنظيم البنك لهذه الأنشطة في إطار سعيه للتشجيع على ممارسة الألعاب الهادفة والتي تعمل على تنمية القدرات الذهنيــــة للصغار والكبــــار وترفع مستويات التحدي بينهم».

واضاف «من المعروف والمتداول عالمياً ان مكعب روبيك يتميز بالعديد من المزايا من بينها زيادة الذكاء الفراغي وزيادة التركيز وتنشيط شقي الدماغ وزيادة الثقة بالنفس والتخلص من القلق والملل والمساعدة على السكينة والهدوء».

واشار الى ان (تحدي مكعب بوبيان) يتضمن مجموعة من الفعاليات المخصصة للأطفال يومياً من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصراً إلى جانب التحدي الرئيسي للجميع من سن 7 إلى 77 والذي يعتمد على الأسرع في حل معضلة المكعب المعروفة والذي سيكون مفتوحاً من الساعة 11 صباحا إلى 9 مساء. واوضح البسام ان كل من يحل معضلة مكعب روبيك في اقل من دقيقة سيحصل على جائزة فورية قيمة من بنك بوبيان إلى جانب تأهله للمنافسات النهائية والمسابقة الختامية في اليوم الخامس من الفعالية ( الاثنين 1 يوليو ) حيث تم تخصيص مجموعة من الجوائز القيمة لهذه المنافسات التى ستجري بحضور مجموعة من المحكمين الكويتيين المتخصصين والمعروفين عالميا على مستوى هذه اللعبة. وقال البسام ان مجموع الجوائز التى ستقدم للفائزين العشرة الأوائل يتجاوز 2500 دينار حيث سيحصل الاول على جائزة بقيمة 1000 دينار والثاني 500 دينار والثالث جهاز آيفون إكس إس والرابع والخــــــامس جهاز آيباد ومن السادس إلى العاشر 50 ديناراً لكل منهم.

