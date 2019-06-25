مال وأعمال

نجح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان خلال فترة وجيزة في احداث نقلة اقتصادية نوعية في المنظومة الاقتصادية من خلال تبنية اليات تسهيل بيئة الأعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الاقتصادي بجميع قطاعاته.

فقد حقق الروضان خطوات متقدمة في القطاعات التجارية والاقتصادية من خلال العمل في مسارات متعددة للنهوض بها وكان في مقدمتها تطوير وتعديل القوانين والتشريعات التي عفى علها الزمن والتي صدرت متزامنة مع صدور الدستور الكويتي وهو ما يمثل خطوة نوعية لتحقيق الرؤية الاميرية 2035.

ووضع الروضان بصماته في النهوض بالقطاعات الاقتصادية وسعية الدؤوب لتنظيم الاوضاع الاقتصادية في البلاد والتي شهدت للاسف تراجعا حادا نتيجة الفوضي وعدم ملائمة التشريعات لمواكبة التطورات التي شهدتها البلاد بمرور الوقت والتي لم تستطيع القوانين مواكبتها وكانت تمثل نقطة ضعف وتهدد آليات المنافسة في السوق، وهو ما تبناه الروضان من اليوم الاول لتوليه المسؤولية واضعا على كتفيه ضرورة تطبيق المقاييس العالمية التي تحقق التنافسية والجودة.

ويضع الاقتصاديون آمالهم في وزير التجارة للاستمرار في هذا النهج التنموي وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعديل كل ومعظم القوانين وان ترى النور في اقرب وقت لتساعد على المنافسة وتحاكي المستقبل في النهوض بدولة الكويت ووضعها على خارطة الطريق وفق رؤية صاحب السمو امير البلاد 2035.

وقد قادت وزارة التجارة والصناعة سلسلة من التحسينات التشريعية والتنظيمية ادت الى رفع مستوى الكويت على مؤشر التنافسية العالمية وذلك عن طريق تنفيذ رؤية سمو أمير البلاد نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

واتخذت الوزارة مسارا مهما تمثل في تطوير البنية التشريعية، عبر اقرار القوانين التي اتخذنا فيها نهجا باشراك الجهات ذات العلاقة ومنها جمعيات النفع العام لتعطينا تصوراتها ورؤاها في مجال التطوير او الاشكاليات التي يواجهونها وبالتالي الخروج بقوانين متكاملة تستجيب لاحتياجاتنا وتواكب التغيرات العالمية.

ولاننا جزء من حلقة تطور الزمن، فإنه من مقتضيات الضرورة تعديل القانون الحالي لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات ليتناسب مع حاجة هذه المهنة، وبجهود حثيثة بالاشتراك مع كل من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة.

