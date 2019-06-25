مال وأعمال

أبرز ما تضمنه مشروع حماية حملة وثائق التأمين الذي من المتوقع مناقشته يوم الخميس المقبل.

تشكيل لجنة للشكاوى بوحدة التأمين تنظر بشكاوى حملة الوثائق من المواطنين «المادة 19»

تم وضع امتياز على اموال الشركات لصالح حملة الوثائق عبر اعطائهم اولوية في حال افلاس او تصفية شركة التأمين «المادة 39+46»

حماية حملة الوثائق في حالة اندماج شركات التأمين او تحويل وثائقهم الى شركات اخرى عبر اعطائهم حق الاعتراض «المادة 50»

تنظيم عملية التوقف والاجراءات الواجب اتباعها في حالة توقف الشركات عن العمل «المادة 51»

التشديد على الملاءة المالية لشركات التأمين مع ضرورة ان يكون لها احتياطيات مالية متينة «المادة 30-37»

الزام الشركات بعمل تقرير دوري لمراجعة الملاءة المالية للشركات من خلال الخبراء الاكتواريين «المادة 43»

انشاء وحدة مستقلة تحت اشراف وزير التجارة والصناعة لتنظيم عمل شركات التأمين في الكويت «الباب الثاني مادة 5-18»

القانون الحالي لسوق التأمين والذي يعتبر من اهم الاسواق في الاقتصاد الكويتي منظم بقانون صدر قبل الدستور الكويتي

يضع القانون اطار قانوني لتنظيم المهن الاستشارية والمساندة مثل الخبراء الاكتواريين الباب 9 من مشروع القانون «المادة 63-73»

تحديد الحد الادنى لرؤوس الاموال «مادة 23»

القانون يضع للمرة الاولى اطاراً عاماً لتنظيم شركات التأمين التكافلي متضمناً الجانب الشرعي المادة «22+ الباب 5 من القانون»

الزام شركات وساطة التأمين بان يكون المدير كويتي الجنسية «المادة 63»

القانون يهدف الى جعل قطاع التأمين الكويتي متماشيا مع المعايير 26 الصادرة عن الجمعية الدولية لمشرفي التأمين

تضمن القانون عقوبات رادعة ومساءلات تأديبية تصل الى 50?000 الف دينار «الباب العاشر من القانون»

