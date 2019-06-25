مال وأعمال

ابرز ما جاء في تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات: حظر تملك المراقب لاسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة «مادة 15».

عدم جواز ان يكون المراقب شريك في اكثر من مكتب او شركة واحدة «مادة 15».

حظر القيام بالاعمال التي تؤثر في حيادية المراقب كتقديم الاستشارات لعملاء التدقيق «المادة 15».

وجوب تطبيق المعايير الدولية في التدقيق «مادة 14».

منح الادارة المختصة حق التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الاداء المهني عبر الضبطية القضائية.

تنظيم لجان التحقيق والتظلمات في مخالفات مراقبي الحسابات والتظلمات من القرارات التأديبية مع التدرج في العقوبة.

ترك مشروع القانون الجديد تحديد الرسوم للائحة التنفيذية ما يعطي مرونة لمتخذ القرار تحديد الرسوم وخاصة مع الترخيص للاشخاص الاعتبارية «مادة 9».

ترك مشروع القانون تحديد سنوات الخبرة للائحة لتواكب التطورات في مهنة تدقيق الحسابات «مادة 4».

النص صراحة على مسؤولية المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن الاخطاء التي يرتكبها في مزالة المهنة «مادة 16».

تنظيم لجان التحقيق في مخالفات مراقبي الحسابات والتظلمات من القرارات التأديبية مع التدرج في العقوبة.

يعاقب مراقب الحسابات باحدى العقوبات التأديبية التالية:-

الانذار

غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي.

الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

شطب القيد من السجل «مادة 20»

