مال وأعمال

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة 0?80 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 وذلك على أساس سنوي.

وقالت (الاحصاء) في نشرتها الشهرية حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة امس إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي بنسبة 0?18 في المئة على أساس شهري.

وأضافت أن الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية ارتفع في مايو الماضي بنسبة 1?03 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على أساس سنوي بنحو 1?08 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 0?66 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي في حين انخفض مؤشر مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 0?52 في المئة.

وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الخامسة (مفروشات منزلية وصيانة) ارتفع بنسبة 2?14 في المئة كما ارتفعت أسعار المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة 2?28 في المئة وأسعار المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 1?60 في المئة.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) قفزت بنسبة 5?37 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1?82 في المئة وارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي بنسبة 1?85 في المئة.

وقالت إن الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد انخفاضا على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 0?17 في المئة كما شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) انخفاضا سنويا بنسبة 0?19 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

