مال وأعمال

بيروت- «رويترز»: قال وزير المالية اللبناني إن جميع الأطراف المشاركة في اتفاق إصدار سندات خزانة بأسعار فائدة منخفضة ما زالت ملتزمة بالاتفاق، المتوقع أن يقلص تكاليف خدمة الدين في ميزانية 2019.

وأبلغ الوزير علي حسن خليل قناة إم. تي. في أن من المتوقع بدء تنفيذ الاتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليارات دولار)، حسبما ذكرت القناة على حسابها بموقع تويتر.

وأضاف «هذا أمر رضائي بالتفاهم، والعنصر الأساسي فيه هو مصرف لبنان»، في إشارة إلى البنك المركزي.

قال خليل إن من المهم للحكومة أن تبعث «رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة على الجدية» بإقرار موازنة عام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز.

وتخضع الموازنة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، للمناقشة في البرلمان وتهدف إلى تقليل العجز المتوقع إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المئة في العام الماضي.

وقال خليل في تصريحات لـ «رويترز» إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد.

وأضاف «المفترض أن ينجز التقرير قبل منتصف شهر (يوليو) المقبل، وهو محطة أساسية تؤثر كثيرا على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان من قبل المؤسسات المعنية».

