مال وأعمال

خرج الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» بتصريحاته المثيرة للجدل، فبعد تصعيد لهجته ضد الصين وشن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية ضدها، أطلق عبارات ضد البنك المركزي الأوروبي واتهمه بالتسبب بسياساته في خفض قيمة اليورو، الأمر الذي ربما يسفر عن حرب عملات، وفقا لتقرير نشرته «التليجراف».

وحذر مراقبون أوروبا بأن أي استغلال للسياسة النقدية للعمل على خفض قيمة اليورو، ربما يقابل برد عنيف من إدارة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب».

بالطبع، أي مزيد من الخفض في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى -0.5% أو أكثر، سيفهم من جانب إدارة «ترامب» على أنه تلاعب في سعر صرف العملة.

أيضاً، أي محاولة لإطلاق برنامج تيسير كمي جديد سيعتبر بمثابة سياسة مقنعة لخفض سعر صرف اليورو حيث إن الأموال وقتها سوف تتجه نحو أوراق مالية عالمية الأمر الذي يضغط على العملة الأوروبية.

قال «ترامب» إن البنك المركزي الأوروبي يضعف قيمة العملة الموحدة للحصول على ميزات تنافسية على حساب الدولار ، وتسلط هذه التصريحات الضوء على مدى القلق مما أعلنه رئيس البنك «ماريو دراجي» بعمل كل ما يلزم لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد.

أشار محللون إلى أن قيمة الدولار مرتفعة، فقد ارتفع مؤشر العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في 17 عاما أوائل يونيو.

ربما تسببت سياسات «ترامب» المتعلقة بالخفض الضريبي في دفع عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع رفع الفائدة العام الماضي، وعلى أثر هذا المزيج، ارتفع الدولار، ولن يعترف البيت الأبيض بذلك، بل إنه سيلقي باللوم على جهات أخرى.

أما عن منطقة اليورو، فقد استفادت بتحقيق فائض في الحساب الحالي في الوقت الذي تعرضت فيه لضغوط أميركية وحرب تجارية بفرض رسوم جمركية ضد صادراتها للولايات المتحدة.

بالعودة إلى «ترامب»، فإن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن أوروبا انصبت مؤخراً على سعر صرف العملة -رغم تهديدات تجارية سابقة- ولم يقتصر الأمر على البيت الأبيض، بل إن الحزب الديموقراطي المناهض بدأ يخرج بمرشحيه للانتخابات الرئاسية بأفكار مشابهة، وظهر ذلك في تصريحات المرشحة «إليزابيث وارن» بإطلاق ما يسمى بـ«الوطنية الاقتصادية» وإدارة نشطة للعملة.

يرى معهد السياسات الاقتصادية في واشنطن أن برامج شراء السندات في أي دولة تعد بمثابة تلاعب في سعر الصرف، وتعد وزارة الخزانة الأميركية سياسة تتعلق بسعر الصرف ويمكن أن تطالب الفيدرالي بدعمها.

يشبه ذلك سياسة الرئيس «رونالد ريجان» أثناء الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو والتي اعتمدت على دعم مناهضي الاتحاد السوفييتي لاستنزافه عسكريا واقتصاديا.

تظن الأسواق أن تكرار «دراجي» تصريحاته بشأن فعل كل ما يلزم لوقف تباطؤ نمو الاقتصاد يعد بمثابة إشارة على عدم فاعلية سياسات البنك المركزي الأوروبي ولا يمكنه إنقاذ الاقتصاد بمفرده، وبالتالي، ما بالنا بضغوط «ترامب» بعدم التلاعب في سعر الصرف؟

