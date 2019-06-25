مال وأعمال

اكد بيت التمويل الكويتي «بيتك» ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أبريل من العام الحالي بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، ومازال الائتمان عند أعلى مستويات النمو خلال العامين الماضيين منذ ما قبل 2017، مدفوعاً بنمو سنوي متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية في مقدمتها النشاط العقاري الذي حافظ على نموه بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً على أساس سنوي، كما أن نمو الائتمان تجاوز 3 أضعاف النمو السنوي للودائع في البنوك الكويتية الذي سجل 1.3 في المئة في أبريل، ويقترب الائتمان الممنوح من 37.2 مليار دينار في أبريل 2019 مقابل 35.4 مليار دينار في أبريل الماضي.

رغم الأداء اللافت لحجم الائتمان عن العام الماضي، إلا أن الائتمان الممنوح تراجع 0.7 في المئة على أساس شهري عن حاجز غير مسبوق حين تجاوز 37.4 مليار دينار في مارس 2019.

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات من حيث القيمة بنحو 681 مليون دينار أي 4.5 في المئة مقارنة مع أبريل العام السابق مسجلةً 15.8 مليار دينار (تمثل 42.4 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 525 مليون دينار أي 5.3 في المئة حين بلغ 10.4 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط والغاز بنمو قيمته 242 مليون دينار أي بنسبة زيادة 17.7 في المئة، متجاوزة 1.6 مليار دينار (تمثل 4.4 في المئة من إجمالي الائتمان). ثم الائتمان في قطاعات أخرى بنمو بلغ 285 مليون دينار أي 11.1 في المئة متجاوزاً 2.8 مليار دينار (تمثل 7.7 في المئة من إجمالي الائتمان).

وارتفع الائتمان أيضاً في كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 61 مليون دينار و33 مليون دينار، وحوالي مليوني دينار ، أي بنسبة نمو 3.2 في المئة و1 في المئة وتصل إلى 13.9 في المئة في القطاع الأخير على التوالي.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض شخصية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، وتقسيمها كالتالي:

التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.9 في المئة في أبريل 2019 مقارنة مع 74.6 في المئة في أبريل 2018،.

الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.2 في المئة أي أقل من حصتها التي شكلت 16.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2018.

التمويل الاستهلاكي يشكل 7.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2019 بتحسن طفيف عن 6.9 في المئة في أبريل 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

القروض الشخصية الأخرى وقد تحسنت حصتها عند حدود 2.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل مقارنةً مع 2.3 في المئة في ابريل 2018.

التسهيلات الائتمانية المقسطة وبلغت حاجزاً لم تصله من قبل متجاوزة 11.8 مليار دينار بنهاية أبريل ، وقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المئة فى أدنى نمو يسجله القطاع خلال أكثر من 5 سنوات. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود ربع في المئة عن مارس 2019.

التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد انخفضت إلى 2.4 مليار دينار أي بحدود نصف في المئة في أبريل على أساس سنوي، وانخفضت 8.2 في المئة على أساس شهري عند المقارنة مع أكثر 2.6 مليار دينار في مارس 2019. -التسهيلات الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وتقترب مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.2 مليار دينار في أبريل ، مرتفعة للمرة الرابعة على التوالي بعد فترة زمنية طويلة شهدت تراجعاً، إذ ارتفع في أبريل بنسبة غير مسبوقة في أكثر من 5 أعوام قدرها 11.4 في المئة عن حوالي مليار دينار في أبريل 2018، بينما ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري.

ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي مقتربة من 10.4 مليارات دينار في أبريل 2019، مدفوعاً بنمو سنوي ملحوظ للائتمان الموجه لقطاع العقار نسبته 5.8 في المئة مع زيادة محدودة للائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء نسبته 3.4 في المئة، بينما تراجع الائتمان الموجه للقطاعين بنحو ربع في المئة على أساس شهري.

وقد فاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة 3.3 مليارات دينار في أبريل 2019، مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 1 في المئة، أما على مستوى الأداء الشهري فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع تراجع 3 في المئة في أبريل 2019، ويلاحظ تلك النسبة أن هذا القطاع سجل أعلى تراجع شهري خلال 5 أعوام.

