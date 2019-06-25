مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية عن تدشين هويتها الرياضية«XLR8»، التي ستكون بمثابة مظلة جامعة تهدف المجموعة من خلالها إلى توحيد وتطوير برامجها لرعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظم في مملكة البحرين، سواء بالتعاون مع شركاء آخرين أو من خلال ابتكار أفكار وفعاليات رياضية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف «XLR8»إ لى المساعدة على ترويج المشاريع الاستثمارية لمجموعة جي إف إتش من خلال استخدامها كمقاصد للسياحة الرياضية التي ستجذب المتسابقين والمشجعين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم إلى البحرين. لقد كانت جي إف إتش ومازالت داعما رئيسياً للعديد من الفعاليات الرياضية الوطنية في المملكة، والتي تهدف، في إطار الرؤية 2030، إلى تشجيع مزيد من التطوير للرياضة باعتبارها مكونا رئيسيا لخلق بيئة صحية ومستدامة لدعم الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. بهذه المناسبة، قال وزير شئون الشباب والرياضة، أيمن توفيق المؤيد بقوله: «نحن نشيد بهذا النوع من المبادرات من القطاع الخاص التي تتماشى مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز دور ومساهمات الأنشطة الرياضية تجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبحرين والمواطنين، إذ تحرص الدولة على تخصيص ميزانيات خاصة للرياضة، ونتطلع لأن يتبع القطاع الخاص مثل هذا النهج مثلما فعلت جي إف إتش التي نرحب ونشيد بمبادرتها. نتمنى لمجموعة جي إف إتش النجاح في تدشين هويتهم الرياضية الجديدة «XLR8» في إطار جهودهم لتطوير المبادرات والفعاليات الرياضية الجديدة ومواصلة دعم العديد من الفعاليات الإقليمية الحالية التي وضعت البحرين على الساحة الرياضية العالمية».

من جانبه أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله: «نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق هويتنا الرياضية الجديدة المبتكرة«XLR8»، التي نهدف من خلالها إلى تعزيز الجهود الكبيرة والالتزام المتواصل من جانب جي إف إتش تجاه دعم الرياضة والنهوض بها في مملكة البحرين، فضلا عن الترويج لمشاريعنا التطويرية في مختلف أنحاء المملكة والتي ستكون بمثابة مقاصد للسياحة الرياضية العالمية المستوى التي ستساعد على جذب الزوار والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم إلى مملكة البحرين. لقد كانت البحرين ومازالت تحتضن العديد من الفعاليات التي تقام على الساحة الرياضية، والتي حرصت جي إف إتش دوماً على دعمها. سوف تتيح لنا هذه الهوية الرياضية الجديدة مضاعفة جهودنا التي بالتالي ستعزز استثماراتنا من خلال برامج الرعاية وأيضا من خلال الفعاليات الفريدة الجديدة التي تسهم في خلق أسلوب حياة أفضل ومنافسة صحية تعود بالفائدة على المواطنين بالمملكة، كما ستساعد على جذب الزوار والاستثمار في المملكة واقتصادها».

