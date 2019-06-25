مال وأعمال

أقام فندق سيمفوني ستايل بالتعاون مع الشركة التجارية العقارية وشركة السالمية غروب لتنمية المشاريع وسيكس سينسز سبا حدث رياضي ترفيهي عائلي في بوليفارد وذلك يوم السبت الموافق 22 يونيو في ملعب الكريكيت.

وشارك في هذا الحدث المميز العديد من الرعاة من أصحاب المشاريع التي تُعنى بالصحة والجمال وعالم الترفيه ومنها صالون لا بلو بيل الذي قدم قسائم خصم بقيمة 20 في المئة على جميع الحضور، كلارنس الذي قدم عينات من مساحيق العناية بالبشرة، صيدلية فارمازون وتجميل الذين قدموا العديد من المنتجات كهدايا للزوار، نادي اورنج ثيري فتنس الذي اتاح فرصة الحصول على عضوية مجانية للمشاركين، شركة فود شويس التي قدمت المشروبات الباردة والصحية لجميع الموجودين، خيران تكنكل، والنادي الصيفي ليف إت الذي قام بعمل العديد من الانشطة والالعاب التي جذبت إنتباه الاطفال المشاركين.

وتخلل الحدث العديد من الانشطة الرياضية والترفيهية لجميع أفراد العائلة من أهمها صف يوغا وجلسة تنفس وفقرة رقص والعاب اطفال ورسم على الوجوه.

