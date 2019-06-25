مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع وانخفضت أسهم دايملر بنسبة ثلاثة % بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019 يوم الأحد ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليورو. وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها ودفع المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات السيارات للانخفاض بنسبة 0.1 %. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2 % .

