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في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة خلال الوقت الراهن شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا إذ قفز سعر برميل النفط الكويتي إلى 65?17 دولاراً يوم الجمعة الماضي بزيادة تقدر بنحو أربعة دولارات مقارنة بأسعار ذات اليوم من الأسبوع قبل الماضي.

وفي هذا السياق قال محللان نفطيان كويتيان لـ «كونا» إن سعر برميل نفط خام الإشارة مزيج برنت سيدور خلال الفترة المقبلة في فلك 70 دولارا لاسيما في ظل تزايد حدة التوترات وإسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة.

وأكد المحللان أن سعر برميل نفط خام الإشارة مزيج برنت سيتخطى حاجز الـ 100 دولار في حال اندلاع الحرب في المنطقة ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ورأى رئيس مركز الأفق للدراسات الاستراتيجية والمحلل النفطي الدكتور خالد بودي أن أسعار النفط تتجاوب حاليا مع مستوى التوتر في المنطقة إذ ترتفع الأسعار مع زيادة حدة القلق من نشوب نزاع وتنخفض مع انخفاض مستوى التوترات.

وتوقع بودي أن تتراوح الأسعار بين 60 و70 دولارا للبرميل إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن الأسعار ستتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في حال نشوب حرب في المنطقة وتعثر تدفق النفط إلى الأسواق عبر مضيق هرمز الذي يمر خلاله نحو 20 % من النفط الخام المستهلك بالعالم أي 20 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن نحو 25 % من الغاز الطبيعي المستهلك في العالم يمر أيضا عبر مضيق هرمز موضحا أن لدى السعودية والإمارات بدائل لتصدير النفط عبر الأنابيب القائمة والتي إن تم إستخدامها بأقصى طاقتها فيمكن أن تستوعب معظم صادراتهما من النفط.

ورأى أن «توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز لفترة تزيد على الشهرين سيؤثر على حركة النقل وتشغيل المصافي والصناعات التي تعتمد على النفط الخام كمادة أولية مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار والتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي».

وأكد أن «إغلاق مضيق هرمز أمر ضعيف الإحتمال وحتى لو تم اغلاقه فإن ذلك سوف يكون لفترة قصيرة فقط نظرا لارتباط حركة الشحن التجاري التي تمر عبره بمصالح الكثير من دول العالم».وفيما يتعلق بأكثر الدول تأثرا نتيجة تعثر الإمدادات النفطية نتيجة إغلاق مضيق هرمز أفاد بأنها هي الدول الآسيوية وأبرزها الهند والصين.

وبين أن «احتمال تزايد أسعار النفط في حال نشوب مواجهة عسكرية هو الأكثر واقعية ولكن قد لا تتأثر الأسعار في حال تعويض كميات النفط والغاز التي تمر عبر مضيق هرمز من مصادر أخرى وهذا غير متوقع نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتلك المصادر».

وعن النفط الصخري ودوره في تهدئة الأسواق خصوصا أنه شهد ارتفاعا ملحوظا في كمية الانتاج أفاد بودي بأن دوره محدود لأن زيادة انتاجه عن المستوى الحالي تحتاج لفترة طويلة.

ورأى أن «خيارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال الأزمة الحالية محدودة لأنها ذات طبيعة اقتصادية لا يمكنها التعامل مع الأزمات السياسية إلا عبر بذل أقصى إمكاناتها للحد من تأثير الأزمات على تدفق النفط إلى الأسواق».

من جهته، أكد المحلل النفطي محمد الشطي أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية تمثل ثلث الإمدادات العالمية من الطاقة والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وأفاد الشطي بأن الأسواق الآسيوية تعتمد بشكل رئيس على هذه الإمدادات الخليجية يليها أوروبا ثم الولايات المتحدة الأميركية ولذلك فإن أي خلل في نقل النفط إلى العالم سيسبب قلقا في الأسواق العالمية وسيجد سرعة تحرك من المجتمع الدولي.

وأوضح أن تصدير منتجات النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى أسواق الصين والهند واليابان وتايوان وأوروبا وباكستان وبنغلادش وغيرها وبالتالي التأثير سيشمل معظم أسواق العالم.

